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03 червня 2020, 08:44 6

У МВС похвалили киян: швидко вчаться не порушувати ПДР

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03 червня 2020, 08:44 6
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За добу зафіксували зниження кількості порушень на 40%
Фото: flickr
За добу зафіксували зниження кількості порушень на 40%

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що кількість порушень правил дорожнього руху різко зменшилося на 40% у порівнянні з попереднім днем, коли стартувала система відеофіксації правопорушень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Cтаном на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!", - зазначив Аваков.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поскаржився, що деяка частина водіїв - "потенційні вбивці на дорозі" - ці машини рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.

Він показав номери машин без останніх двох букв, пославшись на захист персональних даних.

"Кожен з цих порушників обов'язково отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, водій може накоїти чимало лиха", - написала Геращенко.

На його думку, публікація номерів може запобігти подальшому порушенню. Також він попросив всіх, хто може знати машини з такими номерами, звернутися до їх водіїв з проханням дотримуватися швидкісних режимів на дорогах.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.


Арсен Аваков дороги транспорт ПДР штраф
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