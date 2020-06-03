У МВС похвалили киян: швидко вчаться не порушувати ПДР

За добу зафіксували зниження кількості порушень на 40%

Фото: flickr

За добу зафіксували зниження кількості порушень на 40%

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що кількість порушень правил дорожнього руху різко зменшилося на 40% у порівнянні з попереднім днем, коли стартувала система відеофіксації правопорушень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Cтаном на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!", - зазначив Аваков.

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах! pic.twitter.com/TZkVeV5VFi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поскаржився, що деяка частина водіїв - "потенційні вбивці на дорозі" - ці машини рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.

Він показав номери машин без останніх двох букв, пославшись на захист персональних даних.

"Кожен з цих порушників обов'язково отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, водій може накоїти чимало лиха", - написала Геращенко.

На його думку, публікація номерів може запобігти подальшому порушенню. Також він попросив всіх, хто може знати машини з такими номерами, звернутися до їх водіїв з проханням дотримуватися швидкісних режимів на дорогах.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні запрацювали перші 50 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.