У Дніпрі управління Держпраці заблокувало будівництво метро

Під загрозою зриву опинився проект, що фінансується міжнародними організаціями

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Під загрозою зриву опинився проект, що фінансується міжнародними організаціями

Про це йдеться в листі голови Нацради реформ при Президентові Міхеїла Саакашвілі, яке опублікувало видання Дніпровська панорама, пише RegioNews.

Обласне управління Держпраці вже протягом року не реєструє Повідомлення про наміри почати вибухові роботи на об'єктах будівництва Дніпровського метрополітену, хоча, згідно з Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промназначения, зобов'язана зробити це протягом 10 днів", - йдеться в листі.

В результаті масштабний державний проект з добудови метро, який реалізується за гроші міжнародних фінансових організацій, опинився під загрозою зриву.

З-за простою підрядної будівельної компанії держава несе величезні збитки, страждає імідж України в очах закордонних партнерів. Крім того, наголошується в листі глави Нацради реформ, недобудовані підземні об'єкти метрополітену створюють серйозну загрозу для будівель і жителів в центральній частині Дніпра.

Нагадаємо, метро в Дніпрі відновило свою роботу 17 травня, після ослаблення карантинних обмежень.