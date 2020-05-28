10:50  28 травня
Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду
09:44  28 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
08:21  28 травня
Доба в ООС: бойовики сім раз обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
28 травня 2020, 08:49 14

У МОЗ розповіли, коли чекати нульову захворюваність коронавірусом

Читайте также
на русском языке
28 травня 2020, 08:49 14
Читайте также на русском языке
У міністерстві розраховують, що це станеться вже через місяць
У міністерстві розраховують, що це станеться вже через місяць

У МОЗ очікують нульовий рівень захворюваності на коронавірус вже менше ніж через місяць. Однак все залежатиме від того, чи є інфекція сезонною.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова заступника глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Zik.

Називаючи конкретні дати, Ляшко очікує уведить таку статистику вже в червні.

Ми говоримо про 22 червня", - повідомив Ляшко.

Він додав, що однозначно говорити про такі прогнози рано, оскільки ситуація все ж залежить від сезонності коронавіруса.

"Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, тому що географія циркуляції вірусу повторює грип та грипоподібні захворювання", - сказав санітарний лікар.

Раніше повідомлялося, у Моз вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками.

Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня завершить бюрократичні процедури, після чого ДП "Медичні закупівлі України" зможе розпочати процедури закупівель лікарських засобів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус пандемія Україна маски Віктор Ляшко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 травня 2020, 21:57
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »