У МОЗ розповіли, коли чекати нульову захворюваність коронавірусом
У МОЗ очікують нульовий рівень захворюваності на коронавірус вже менше ніж через місяць. Однак все залежатиме від того, чи є інфекція сезонною.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова заступника глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Zik.
Називаючи конкретні дати, Ляшко очікує уведить таку статистику вже в червні.
Ми говоримо про 22 червня", - повідомив Ляшко.
Він додав, що однозначно говорити про такі прогнози рано, оскільки ситуація все ж залежить від сезонності коронавіруса.
"Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, тому що географія циркуляції вірусу повторює грип та грипоподібні захворювання", - сказав санітарний лікар.
Раніше повідомлялося, у Моз вважають, що українцям ще довго доведеться ходити в масках і з антисептиками.
Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня завершить бюрократичні процедури, після чого ДП "Медичні закупівлі України" зможе розпочати процедури закупівель лікарських засобів.
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