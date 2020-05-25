У червні в Україні можуть розпочатися закупівлі медзасобів - Степанов

ДП "Медичні закупівлі України" розпочне тендерні процедури на початку літа

Фото: Фармація

ДП "Медичні закупівлі України" розпочне тендерні процедури на початку літа

Міністерство охорони здоров'я до кінця тижня завершить бюрократичні процедури, після чого ДП "Медичні закупівлі України" зможе розпочати процедури закупівель лікарських засобів

Про повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу, пише RegioNews.

Степанов розповів, що причиною затримки проведення закупівель стало те, що до 30 березня не зібрали заявки з регіонів про потреби у ліках. Потім уряд ухвалював рішення, яким затвердили перелік лікарських засобів для закупівлі.

Крім цього, є ще деякі бюрократичні процедури, необхідні та встановлені законодавством. Усі вони на стадії завершення, цього тижня будуть пройдені, і ДП "МЗУ" розпочне всі тендерні процедури", - сказав міністр.

Міністр також розповів, що на даний момент і до кінця 2020 році усі пацієнти будуть забезпечені лікарськими засобамизасобами.

Наразі МОЗ отримує поставки за кошти 2018 і 2019 років, які відразу розподіляються в регіони. Щодо лікзасобів, яких восени буде недостатньо, є домовленість про постачання з міжнародними партнерами.

Стосовно закупівель коштами 2020 року - частину лікзасобів отримають в 2020-му, частину - в 2021 році, додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні знову дозволять експорт товарів медичного призначення, за умови, якщо ці товари неможливо продати в Україні.