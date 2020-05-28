В МОЗ рассказали, когда ожидать нулевую заболеваемость коронавирусом
В Минздраве ожидают нулевой уровень заболеваемости на коронавирус уже меньше чем через месяц. Однако все будет зависеть от того, является ли инфекция сезонной.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова заместителя главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.
Называя конкретные даты, Ляшко ожидает уведить такую статистику уже в июне.
Мы говорим про 22 июня", - сообщил Ляшко.
Он добавил, что однозначно говорить о таких прогнозах рано, поскольку ситуация все же зависит от сезонности коронавируса.
"Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания", - сказал санитарный врач.
Ранее сообщалось, в Минздраве считают, что украинцам еще долго придется ходить в масках и с антисептиками.
Министерство здравоохранения до конца недели завершит бюрократические процедуры, после чего ГП "Медицинские закупки Украины" сможет начать процедуры закупок лекарственных средств.
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