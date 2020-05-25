Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС, втрат нема - штаб

В ответ наши воины открывали прицельный огонь

Фото: flickr

В ответ наши воины открывали прицельный огонь

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник випустив декілька мін 120-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Пісків.

Біля Мар’їнки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в районі Павлополя було відбито дві збройні провокації.

Також тричі під ворожі обстріли потрапили українські військові неподалік Богданівки, а з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів противник обстріляв опорні пункти неподалік Тарамчука.

Втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російсьої Федерації 12 разів порушували режим припинення вогню.