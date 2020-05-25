Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет - штаб

У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь

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У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

У Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя было отражено две вооруженные провокации.

Также трижды под вражеские обстрелы попали украинские военные неподалеку Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Російсьої Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня.