16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 18:59 10

Боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет - штаб

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 18:59 10
Читайте також українською мовою
У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь
Фото: flickr
У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь

25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

У Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя было отражено две вооруженные провокации.

Также трижды под вражеские обстрелы попали украинские военные неподалеку Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.

Потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Російсьої Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня.


ООС АТО Донбасс война
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Россия вывезла с Донбасса уголь на пять миллиардов долларов
25 мая 2020, 18:32
Сутки в ООС: потерь среди украинских защитников нет
25 мая 2020, 08:32
Сводка ООС: семь обстрелов, потерь нет
24 мая 2020, 18:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »