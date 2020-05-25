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Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області
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25 травня 2020, 10:57 9

Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області

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25 травня 2020, 10:57 9
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Послабити карантин планують вже з 26 травня
Фото: з відкритих джерел
Послабити карантин планують вже з 26 травня

У Київській ОДА визначились з датою ослаблення карантину в області. Буде відновлено роботу міського і приміського транспорту, дитячих садків.

Про це заявив на брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає RegioNews.

На сьогоднішній день в Київській області маємо наступні показники: інцидентність - 11,94, завантаженість ліжок - 19,03%, середня кількість ПЛР-тестувань - 19,34. Цифри ці отримали рано вранці та оперативно провели засідання комісії ТЕБ і НС", - сказав Володін.

У Київській області відновлять роботу, але при чітко злагоджений контроль і дотримання вимог, регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні. При цьому кількість пасажирів, повинна дорівнювати кількості місць для сидіння.

Також дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів та служби у церквах за умови перебування в приміщенні однієї людини на 10 метрів і температурного скринінгу на вході. Крім того, всі повинні бути в масках, і повинно бути обладнане місце для дезінфекції рук.

Зможуть почати роботу і дитячі садки за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, в Україні на ранок 25 травня підтверджено ще 259 випадків коронавіруса, таким чином загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні - 21 тисяча 245 осіб.

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Київська область транспорт дитячий садок церква
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