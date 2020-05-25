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Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
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25 травня 2020, 09:49 7

Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків

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25 травня 2020, 09:49 7
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За минулу добу померли від інфекції 6 осіб
pixabay.com
За минулу добу померли від інфекції 6 осіб

В Україні на ранок 25 травня зафіксовано 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків, що значно менше, ніж добою раніше, коли зафіксували понад 400 нових хворих. З початку пандемії в Україні померли 623 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Загалом захворіли 1546 дітей і 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини і 3349 медпрацівників. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медики.

За добу найбільша кількість хворих виявили у Чернівецькій області (55), Києві (29), Київської області (17) та Рівненської області (17).

Ситуація по регіонах:

  • Вінницька обл. - 892 (472 одужали)
  • Волинська обл. - 783 (182 одужали)
  • Дніпропетровська обл. - 875 (191 одужав)
  • Донецька обл. - 148 (61 одужали)
  • Житомирська обл. - 641 (284 одужали)
  • Закарпатська обл. - 1082 (280 одужали)
  • Запорізька обл. - 415 (226 одужали)
  • Івано-Франківська обл. - 1281 (637 одужали)
  • м. Київ - 2652 (360 одужали)
  • Київська обл. - 1437 (300 одужали)
  • Кіровоградська обл. - 478 (358 одужали)
  • Луганська обл. - 43 (34 одужали)
  • Львівська обл. - 1360 (287 одужали)
  • Миколаївська обл. - 281 (117 одужали)
  • Одеська обл. - 832 (138 одужали)
  • Полтавська обл. - 266 (236 одужали)
  • Рівненська обл. - 1434 (587 одужав)
  • Сумська обл. - 166 (112 одужали)
  • Тернопільська обл. - 1121 (791 одужав)
  • Харківська обл. - 912 (208 одужали)
  • Херсонська обл. - 177 (146 одужали)
  • Хмельницька обл. - 364 (100 одужали)
  • Черкаська обл. - 391 (276 одужали)
  • Чернівецька обл. - 3083 (804 одужали)
  • Чернігівська обл. - 131 (47 одужали).

Нагадаємо, з 25 травня ослаблений карантин у Києві, Вінницькій області, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ослаблення стосуються роботи громадського транспорту та дитячих садків.

У Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях залишилися попередні умови карантину.

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