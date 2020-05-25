Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
В Україні на ранок 25 травня зафіксовано 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків, що значно менше, ніж добою раніше, коли зафіксували понад 400 нових хворих. З початку пандемії в Україні померли 623 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Загалом захворіли 1546 дітей і 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини і 3349 медпрацівників. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медики.
За добу найбільша кількість хворих виявили у Чернівецькій області (55), Києві (29), Київської області (17) та Рівненської області (17).
Ситуація по регіонах:
- Вінницька обл. - 892 (472 одужали)
- Волинська обл. - 783 (182 одужали)
- Дніпропетровська обл. - 875 (191 одужав)
- Донецька обл. - 148 (61 одужали)
- Житомирська обл. - 641 (284 одужали)
- Закарпатська обл. - 1082 (280 одужали)
- Запорізька обл. - 415 (226 одужали)
- Івано-Франківська обл. - 1281 (637 одужали)
- м. Київ - 2652 (360 одужали)
- Київська обл. - 1437 (300 одужали)
- Кіровоградська обл. - 478 (358 одужали)
- Луганська обл. - 43 (34 одужали)
- Львівська обл. - 1360 (287 одужали)
- Миколаївська обл. - 281 (117 одужали)
- Одеська обл. - 832 (138 одужали)
- Полтавська обл. - 266 (236 одужали)
- Рівненська обл. - 1434 (587 одужав)
- Сумська обл. - 166 (112 одужали)
- Тернопільська обл. - 1121 (791 одужав)
- Харківська обл. - 912 (208 одужали)
- Херсонська обл. - 177 (146 одужали)
- Хмельницька обл. - 364 (100 одужали)
- Черкаська обл. - 391 (276 одужали)
- Чернівецька обл. - 3083 (804 одужали)
- Чернігівська обл. - 131 (47 одужали).
Нагадаємо, з 25 травня ослаблений карантин у Києві, Вінницькій області, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Ослаблення стосуються роботи громадського транспорту та дитячих садків.
У Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях залишилися попередні умови карантину.
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