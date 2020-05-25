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25 травня 2020, 09:19 4

В Україні почали працювати дитячі садки - МОЗ

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25 травня 2020, 09:19 4
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Батьки повинні приводити дитину в садок в масці
pixabay.com
Батьки повинні приводити дитину в садок в масці

З 25 травня в Україні в рамках пом'якшення карантину розпочали роботу дитячі садочки.

Про це йдеться в публікації міністерства в Facebook, передає RegioNews.

У МОЗ представили правила для дітей:

  • температурний скринінг перед прийомом і кожні 4 години;
  • обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;
  • навчання заходам безпеки в ігровій формі;
  • гнучкий графік прогулянок і занять;
  • обмеження кількості дітей в групах;
  • максимально можливе дистанціювання;
  • обмежену кількість занять та ігор з фізичним контактом;
  • обмежене одночасне харчування та перебування за столом;
  • заборона м'яких іграшок;
  • повна відмова від багаторазових рушників;
  • відмова від килимів з довгим ворсом;
  • використання змінного взуття в приміщенні;
  • збільшення кількості прогулянок і занять під відкритим небом.

Правила для батьків:

  • обов'язково маски або респіратори;
  • заборона масових заходів з участю батьків;
  • ранковий прийом і передача дітей в кінці дня на вулиці;
  • батьківські збори - дистанційно.

За рекомендаціями МОЗ, перед початком роботи дитсадка всім співробітникам повинні будуть вимірювати температуру. Дітям необхідно вимірювати температуру перед входом у заклад. Якщо температура буде вище, ніж 37,2 С, такі діти та працівники не будуть допущені до установи.

Правила для персоналу:

  • температурний скринінг перед початком зміни;
  • дезінфектор на вході;
  • дезінфекція поверхонь кожні 2 години і після занять;
  • вологе прибирання з дезінфектором у кінці зміни;
  • регулярне провітрювання приміщення;
  • централізований збір використаних ЗІЗ (засобів індивідуального захисту);
  • недоступність для дітей місць з використаними ЗІЗ;
  • тимчасове відсторонення осіб з груп ризику;
  • миття рук і обробка дезінфектором мінімум кожні 2 години;
  • п'ятиденний запас ЗІЗ;
  • рідке мило, паперові рушники в санвузлах;
  • утримання від контакту з хворими;
  • самоізоляція при симптомах респіраторного захворювання.

Установи повинні бути забезпечені антисептиками. Діти повинні користуватися ними під наглядом дорослих.

Забороняється використання багаторазових рушників, м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом. Також буде діяти заборона на проведення масових заходів.

Нагадаємо, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


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