В Україні почали працювати дитячі садки - МОЗ

Батьки повинні приводити дитину в садок в масці

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Батьки повинні приводити дитину в садок в масці

З 25 травня в Україні в рамках пом'якшення карантину розпочали роботу дитячі садочки.

Про це йдеться в публікації міністерства в Facebook, передає RegioNews.

У МОЗ представили правила для дітей:

температурний скринінг перед прийомом і кожні 4 години;

обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;

навчання заходам безпеки в ігровій формі;

гнучкий графік прогулянок і занять;

обмеження кількості дітей в групах;

максимально можливе дистанціювання;

обмежену кількість занять та ігор з фізичним контактом;

обмежене одночасне харчування та перебування за столом;

заборона м'яких іграшок;

повна відмова від багаторазових рушників;

відмова від килимів з довгим ворсом;

використання змінного взуття в приміщенні;

збільшення кількості прогулянок і занять під відкритим небом.

Правила для батьків:

обов'язково маски або респіратори;

заборона масових заходів з участю батьків;

ранковий прийом і передача дітей в кінці дня на вулиці;

батьківські збори - дистанційно.

За рекомендаціями МОЗ, перед початком роботи дитсадка всім співробітникам повинні будуть вимірювати температуру. Дітям необхідно вимірювати температуру перед входом у заклад. Якщо температура буде вище, ніж 37,2 С, такі діти та працівники не будуть допущені до установи.

Правила для персоналу:

температурний скринінг перед початком зміни;

дезінфектор на вході;

дезінфекція поверхонь кожні 2 години і після занять;

вологе прибирання з дезінфектором у кінці зміни;

регулярне провітрювання приміщення;

централізований збір використаних ЗІЗ (засобів індивідуального захисту);

недоступність для дітей місць з використаними ЗІЗ;

тимчасове відсторонення осіб з груп ризику;

миття рук і обробка дезінфектором мінімум кожні 2 години;

п'ятиденний запас ЗІЗ;

рідке мило, паперові рушники в санвузлах;

утримання від контакту з хворими;

самоізоляція при симптомах респіраторного захворювання.

Установи повинні бути забезпечені антисептиками. Діти повинні користуватися ними під наглядом дорослих.



Забороняється використання багаторазових рушників, м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом. Також буде діяти заборона на проведення масових заходів.

Нагадаємо, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.