В Україні почали працювати дитячі садки - МОЗ
З 25 травня в Україні в рамках пом'якшення карантину розпочали роботу дитячі садочки.
Про це йдеться в публікації міністерства в Facebook, передає RegioNews.
У МОЗ представили правила для дітей:
- температурний скринінг перед прийомом і кожні 4 години;
- обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;
- навчання заходам безпеки в ігровій формі;
- гнучкий графік прогулянок і занять;
- обмеження кількості дітей в групах;
- максимально можливе дистанціювання;
- обмежену кількість занять та ігор з фізичним контактом;
- обмежене одночасне харчування та перебування за столом;
- заборона м'яких іграшок;
- повна відмова від багаторазових рушників;
- відмова від килимів з довгим ворсом;
- використання змінного взуття в приміщенні;
- збільшення кількості прогулянок і занять під відкритим небом.
Правила для батьків:
- обов'язково маски або респіратори;
- заборона масових заходів з участю батьків;
- ранковий прийом і передача дітей в кінці дня на вулиці;
- батьківські збори - дистанційно.
За рекомендаціями МОЗ, перед початком роботи дитсадка всім співробітникам повинні будуть вимірювати температуру. Дітям необхідно вимірювати температуру перед входом у заклад. Якщо температура буде вище, ніж 37,2 С, такі діти та працівники не будуть допущені до установи.
Правила для персоналу:
- температурний скринінг перед початком зміни;
- дезінфектор на вході;
- дезінфекція поверхонь кожні 2 години і після занять;
- вологе прибирання з дезінфектором у кінці зміни;
- регулярне провітрювання приміщення;
- централізований збір використаних ЗІЗ (засобів індивідуального захисту);
- недоступність для дітей місць з використаними ЗІЗ;
- тимчасове відсторонення осіб з груп ризику;
- миття рук і обробка дезінфектором мінімум кожні 2 години;
- п'ятиденний запас ЗІЗ;
- рідке мило, паперові рушники в санвузлах;
- утримання від контакту з хворими;
- самоізоляція при симптомах респіраторного захворювання.
Установи повинні бути забезпечені антисептиками. Діти повинні користуватися ними під наглядом дорослих.
Забороняється використання багаторазових рушників, м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом. Також буде діяти заборона на проведення масових заходів.
Нагадаємо, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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