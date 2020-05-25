В июне в Украине могут начаться закупки медсредств - Степанов

ГП "Медицинские закупки Украины" начнет тендерные процедуры в начале лета

Фото: Фармация

ГП "Медицинские закупки Украины" начнет тендерные процедуры в начале лета

Министерство здравоохранения до конца недели завершит бюрократические процедуры, после чего ГП "Медицинские закупки Украины" сможет начать процедуры закупок лекарственных средств

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга, пишет RegioNews.

Степанов рассказал, что причиной задержки проведения закупок стало то, что до 30 марта не собрали заявки из регионов о потребности в лекарствах. Затем правительство принимало решение, которым утвердили перечень лекарственных средств для закупки.

Кроме этого, есть еще некоторые бюрократические процедуры, необходимые и установленные законодательством. Все они на стадии завершения, на этой неделе будут пройдены, и ГП "МЗУ" начнет все тендерные процедуры", - сказал министр.

Министр также рассказал, что на данный момент и до конца 2020 году все пациенты будут обеспечены лекарственными засобамизасобами.

В настоящее время Минздрав получает поставки за средства 2018 и 2019 годов, которые сразу распределяются в регионы. По лекарственным средств, которых осенью будет недостаточно, есть договоренность о поставках с международными партнерами.

В отношении закупок за деньги 2020 года - часть лекарств получат в 2020-м, часть - в 2021 году, добавил Степанов.

Напомним, в Украине снова разрешат экспорт товаров медицинского назначения, при условии, если эти товары невозможно продать в Украине.