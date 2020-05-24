В Україні знову дозволять еспорт медичних масок

Маски вивозитимуть за умови, що їх неможливо продати в Україні

Маски вивозитимуть за умови, що їх неможливо продати в Україні

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.

Питання експорту засобів індивідуального захисту обговорювалося на нараді у президента України Володимира Зеленського.

Під час наради було вирішено дозволити українським виробникам експортувати свою продукцію, але за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав”, – сказано в повідомленні.

Президент підтримав таке рішення. Вже наступного тижня Кабінет міністрів напрацює потрібні документи.

Нагадаємо, 11 березня Кабмін заборонив продаж медичних масок та інших засобів захисту за кордон через зростання попиту на них серед українців під час пандемії коронавірусу.

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