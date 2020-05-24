Чехія частково відновила видачу віз українцям

Чехам не вистачає сезонних працівників на полях та в лікарнях

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Чехам не вистачає сезонних працівників на полях та в лікарнях

Генеральне консульство у Львові вже розпочало приймати візові анкети та документи. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ з наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Чехії, пише RegioNews.

Найперше видаватимуть сезонні робочі візи, повідомили у відомстві.

Висококваліфікований персонал, такий як працівники сфери охорони здоров'я, соціальних служб та науковці, також можуть подати заявку на отримання візи.

Після переговорів з українською владою нам вдалося частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Мета полягає у тому, аби допомогти чеській системі охорони здоров'я та сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", - зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек.

Також на на території Чехії зможуть подати заяву на продовження тимчасового проживання студенти та їхні родичі, які зараз живуть там.

Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не можлива, тому що центральні органи української влади в зв'язку з епідеміологічною ситуацією поки не дали дозвіл на відновлення їх роботи, додали у міністерстві.

Нагадаємо, у зв`язку із пандемією коронавірусу і закриттям кордонів до України повернулися тисячі заробітчан з країн Європи. Більшість українців працювало у сільському господарстві цих країн. З настанням весни іноземні фермери заявили про гостру нестачу сезонних робітників з України.