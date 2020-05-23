10:48  23 травня
Коронавірус в Україні: у трьох областях не виявили нових випадків зараження
09:29  22 травня
Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд
10:04  23 травня
ООС: український військовослужбовець отримав поранення, у бойовиків - двоє загиблих
UA | RU
UA | RU
23 травня 2020, 10:48 18

Коронавірус в Україні: у трьох областях не виявили нових випадків зараження

Читайте также
на русском языке
23 травня 2020, 10:48 18
Читайте также на русском языке
Ще в чотирьох областях відбулися спалахи захворювання
pixabay.com
Ще в чотирьох областях відбулися спалахи захворювання

В Україні за останню добу зареєстровано 432 нових випадки захворювання COVID-19. Це на 10 осіб менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Так, в країні офіційно підтверджені 20 580 випадків зараження. За добу від COVID-19 вилікувались 344 людини, померло 17 осіб. За весь час пандемії одужали 6929 пацієнтів і 605 померли.

Серед захворілих - 1494 дитини і 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей і 3268 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медика.

Наголошується, що в Луганській, Сумській та Полтавській областях нових випадків COVID-19 не зафіксовано.

Найбільше за останню добу нових випадків коронавіруса зафіксували у Чернівецькій, місті Києві, Рівненській та Львівській областях.

Ситуація по регіонах:

  • Вінницька обл. - 853 (465 одужали);
  • Волинська обл. - 759 (182 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 865 (188 одужали);
  • Донецька обл. - 143 (57 одужали);
  • Житомирська обл. - 618 (284 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1042 (263 одужали);
  • Запорізька обл. - 403 (226 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1274 (625 одужали);
  • Київ - 2569 (351 одужав);
  • Київська обл. - 1375 (275 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 466 (356 одужали);
  • Луганська обл. - 43 (33 одужали);
  • Львівська обл. - 1285 (259 одужали);
  • Миколаївська обл. - 280 (117 одужали);
  • Одеська обл. - 821 (120 одужали);
  • Полтавська обл. - 266 (219 одужали);
  • Рівненська обл. - 1368 (543 одужали);
  • Сумська обл. - 166 (112 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1108 (758 одужали);
  • Харківська обл. - 892 (208 одужали);
  • Херсонська обл. - 177 (139 одужали);
  • Хмельницька обл. - 329 (89 одужали);
  • Черкаська обл. - 387 (232 одужали);
  • Чернівецька обл. - 2964 (782 одужали);
  • Чернігівська обл. - 127 (46 одужали).

Нагадаємо, вчора Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть ослаблені. У той же час кілька регіонів карантин пом'якшувати поки не планують.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус Україна карантин пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
22 травня 2020, 22:03
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »