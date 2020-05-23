Коронавірус в Україні: у трьох областях не виявили нових випадків зараження

Ще в чотирьох областях відбулися спалахи захворювання

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Ще в чотирьох областях відбулися спалахи захворювання

В Україні за останню добу зареєстровано 432 нових випадки захворювання COVID-19. Це на 10 осіб менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Так, в країні офіційно підтверджені 20 580 випадків зараження. За добу від COVID-19 вилікувались 344 людини, померло 17 осіб. За весь час пандемії одужали 6929 пацієнтів і 605 померли.

Серед захворілих - 1494 дитини і 4000 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей і 3268 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медика.

Наголошується, що в Луганській, Сумській та Полтавській областях нових випадків COVID-19 не зафіксовано.

Найбільше за останню добу нових випадків коронавіруса зафіксували у Чернівецькій, місті Києві, Рівненській та Львівській областях.

Ситуація по регіонах:

Вінницька обл. - 853 (465 одужали);

Волинська обл. - 759 (182 одужали);

Дніпропетровська обл. - 865 (188 одужали);

Донецька обл. - 143 (57 одужали);

Житомирська обл. - 618 (284 одужали);

Закарпатська обл. - 1042 (263 одужали);

Запорізька обл. - 403 (226 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1274 (625 одужали);

Київ - 2569 (351 одужав);

Київська обл. - 1375 (275 одужали);

Кіровоградська обл. - 466 (356 одужали);

Луганська обл. - 43 (33 одужали);

Львівська обл. - 1285 (259 одужали);

Миколаївська обл. - 280 (117 одужали);

Одеська обл. - 821 (120 одужали);

Полтавська обл. - 266 (219 одужали);

Рівненська обл. - 1368 (543 одужали);

Сумська обл. - 166 (112 одужали);

Тернопільська обл. - 1108 (758 одужали);

Харківська обл. - 892 (208 одужали);

Херсонська обл. - 177 (139 одужали);

Хмельницька обл. - 329 (89 одужали);

Черкаська обл. - 387 (232 одужали);

Чернівецька обл. - 2964 (782 одужали);

Чернігівська обл. - 127 (46 одужали).

Нагадаємо, вчора Україна перейшла до адаптивної моделі карантину. У більшості областей обмеження будуть ослаблені. У той же час кілька регіонів карантин пом'якшувати поки не планують.

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