Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам

Чехам не хватает сезонных работников на полях и в больницах

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Чехам не хватает сезонных работников на полях и в больницах

Генеральное консульство во Львове уже начало принимать визовые анкеты и документы. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел со следующей недели.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии, пишет RegioNews.

В первую очередь будут выдавать сезонные рабочие визы, сообщили в ведомстве.

Высококвалифицированный персонал, такой как работники сферы здравоохранения, социальных служб и ученые, также могут подать заявку на получение визы.

После переговоров с украинской властью нам удалось частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Также на территории Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут там.

Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока не возможна, потому что центральные органы украинской власти в связи с эпидемиологической ситуацией пока не дали разрешение на возобновление их работы, добавили в министерстве.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ в Украину вернулись тысячи гастарбайтеров из стран Европы. Большинство украинцев работало в сельском хозяйстве этих стран. С наступлением весны иностранные фермеры заявили об острой нехватке сезонных рабочих из Украины.