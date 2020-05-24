Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам
Генеральное консульство во Львове уже начало принимать визовые анкеты и документы. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел со следующей недели.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Чехии, пишет RegioNews.
В первую очередь будут выдавать сезонные рабочие визы, сообщили в ведомстве.
Высококвалифицированный персонал, такой как работники сферы здравоохранения, социальных служб и ученые, также могут подать заявку на получение визы.
После переговоров с украинской властью нам удалось частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа", - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.
Также на территории Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут там.
Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока не возможна, потому что центральные органы украинской власти в связи с эпидемиологической ситуацией пока не дали разрешение на возобновление их работы, добавили в министерстве.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ в Украину вернулись тысячи гастарбайтеров из стран Европы. Большинство украинцев работало в сельском хозяйстве этих стран. С наступлением весны иностранные фермеры заявили об острой нехватке сезонных рабочих из Украины.
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