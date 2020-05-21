Сміття із Львова закопували в угіддях Житомирщини — прокуратура

Було викрито 17 вантажівок, тривають слідчі дії

Фото: Facebook

Було викрито 17 вантажівок, тривають слідчі дії

Частина сміття із Львова, яке згідно із документами, мало бути вивезене до міста Тетіїв Київської області, незаконно вивозилося до міста Коростень Житомирської області.

Про це у Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко, передає RegioNews.

За її словами, сміття в Житомирську область вивозилося вночі, із дотриманням умов конспірації, вантажівками з вимкненими фарами і під контролем осіб з числа місцевого криміналітету.

Іншу частину незаконно закопували на державних землях в Жидачівському районі Львівської області, за 5 км від міста Жидачів.

За версією слідства, так як на території Львівської області відсутні можливості для захоронення чи переробки всього обсягу сміття, з бюджету минулого року було виділено близько 300 млн гривень на вивезення за межі регіону, а цього року було освоєно близько 70 млн гривень.

Міська рада уклала низку договорів зі суб'єктами підприємницької діяльності, які щодня здійснювали збір та вивіз сміття з міста. Це понад 15 вантажівок в день. Згідно прописаних у договорі умов, сміття мало вивозитись на офіційні полігони твердих побутових відходів на території центральних областей України", - повідомила вона.

Ірина Діденко зазначає, що всі видатки з місцевого бюджету обраховувались, виходячи зі значної відстані перевезення та офіційності збереження і утилізації.

На ділянках, куди незаконно вивозилося сміття, триває огляд з метою встановлення наслідків, пов’язаних із забрудненням земель та навколишнього середовища.

Сьогодні вночі викрито 17 таких вантажівок, огляд яких триває. Наразі зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру керівнику комунального підприємства Жидачівського району за забруднення або псування земель. Окрім цього, тривають основні слідчі дії (23 обшуки в перевізників, фірмах що надають послуги з вивезення і утилізації, а також міськраді)", - розповіла вона.

За словами прокурора, ще підлягають з’ясуванню питання обрахування збитків, встановлення всіх причетних осіб до привласнення бюджетних коштів та забруднення земель й природи.

Нагадаємо, правоохоронці Львівщини припинили розкрадання бюджетних коштів при вивезенні сміття на звалища Київської, Житомирської та інших областей, завищуючи вартість вивезення.