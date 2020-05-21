Мусор из Львова закапывали в угодьях Житомирской области - прокуратура
Часть мусора из Львова, который согласно документам, должен был вывезен в город Тетиев Киевской области, незаконно вывозилась в город Коростень Житомирской области.
Об этом в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, передает RegioNews.
По ее словам, мусор в Житомирскую область вывозилось ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами и под контролем лиц из числа местного криминалитета.
Остальную часть незаконно закапывали на государственных землях в Жидачевском районе Львовской области, в 5 км от города Жидачев.
По версии следствия, так как на территории Львовской области отсутствуют возможности для захоронения или переработки всего объема мусора, из бюджета в прошлом году было выделено около 300 млн гривен на вывоз за пределы региона, в этом году было освоено около 70 млн гривен.
Городской совет заключил ряд договоров с субъектами предпринимательской деятельности, которые ежедневно осуществляли сбор и вывоз мусора из города. Это более 15 грузовиков в день. Согласно прописанных в договоре условий, мусор должен был вывозиться на официальные полигоны твердых бытовых отходов на территории центральных областей Украины", - сообщила она.
Ирина Диденко отмечает, что все расходы из местного бюджета обсчитывались, исходя из значительного расстояния перевозки и официальности хранения и утилизации.
На участках, куда незаконно вывозился мусор, продолжается осмотр с целью установления последствий, связанных с загрязнением земель и окружающей среды.
Сегодня ночью разоблачены 17 таких грузовиков, обзор которых продолжается. Сейчас собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении руководителю коммунального предприятия Жидачевского района за загрязнение или порчу земель. Кроме этого, продолжаются основные следственные действия (23 обыска у перевозчиков, фирмах предоставляющих услуги по вывозу и утилизации, а также горсовете)", - рассказала она.
По словам прокурора, еще подлежат выяснению вопрос расчета убытков, установления всех причастных лиц к присвоению бюджетных средств и загрязнению земель и природы.
Напомним, правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе мусора на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза.
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