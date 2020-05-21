17:52  21 мая
Гео Лерос: Ермак является двигателем развала фракции "Слуга народа"
19:09  21 мая
Зеленский подписал "антиколомойский" законопроект о банках
15:53  21 мая
Мэр Черкасс Бондаренко готовит иск в суд на Зеленского
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 мая 2020, 21:39 2

Мусор из Львова закапывали в угодьях Житомирской области - прокуратура

Читайте також
українською мовою
21 мая 2020, 21:39 2
Читайте також українською мовою
Разоблачили 17 грузовиков, проводятся следственные действия
Фото: Facebook
Разоблачили 17 грузовиков, проводятся следственные действия

Часть мусора из Львова, который согласно документам, должен был вывезен в город Тетиев Киевской области, незаконно вывозилась в город Коростень Житомирской области.

Об этом в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, мусор в Житомирскую область вывозилось ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами и под контролем лиц из числа местного криминалитета.

Остальную часть незаконно закапывали на государственных землях в Жидачевском районе Львовской области, в 5 км от города Жидачев.

По версии следствия, так как на территории Львовской области отсутствуют возможности для захоронения или переработки всего объема мусора, из бюджета в прошлом году было выделено около 300 млн гривен на вывоз за пределы региона, в этом году было освоено около 70 млн гривен.

Городской совет заключил ряд договоров с субъектами предпринимательской деятельности, которые ежедневно осуществляли сбор и вывоз мусора из города. Это более 15 грузовиков в день. Согласно прописанных в договоре условий, мусор должен был вывозиться на официальные полигоны твердых бытовых отходов на территории центральных областей Украины", - сообщила она.

Ирина Диденко отмечает, что все расходы из местного бюджета обсчитывались, исходя из значительного расстояния перевозки и официальности хранения и утилизации.

На участках, куда незаконно вывозился мусор, продолжается осмотр с целью установления последствий, связанных с загрязнением земель и окружающей среды.

Сегодня ночью разоблачены 17 таких грузовиков, обзор которых продолжается. Сейчас собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении руководителю коммунального предприятия Жидачевского района за загрязнение или порчу земель. Кроме этого, продолжаются основные следственные действия (23 обыска у перевозчиков, фирмах предоставляющих услуги по вывозу и утилизации, а также горсовете)", - рассказала она.

По словам прокурора, еще подлежат выяснению вопрос расчета убытков, установления всех причастных лиц к присвоению бюджетных средств и загрязнению земель и природы.

Напомним, правоохранители Львовщины пресекли хищение бюджетных средств при вывозе мусора на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза.


мусор Львов прокуратура Житомирская область Киевская область Коростень
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мусор из Львова закапывали в угодьях Житомирской области - прокуратура
21 мая 2020, 21:39
Львовский мусор: деньги разворовали, а до свалки не довезли
21 мая 2020, 13:40
В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов
21 мая 2020, 13:11
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 мая 2020, 22:15
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Все досье »