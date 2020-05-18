Другий етап ослаблення карантину в Києві розпочнеться 22 травня - Кличко

Відновити роботу зможуть наземний транспорт, великі магазини і спортзали

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Відновити роботу зможуть наземний транспорт, великі магазини і спортзали

У Києві після 22 травня розпочнеться другий этам ослаблення обмежувальних заходів. При дотриманні умов безпеки дозволять роботу великим магазинам та іншим суб'єктам господарювання.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап ослаблення обмежень. Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1000 квадратних метрів, спортзали і фітнесцентри, крім басейнів", - сказав він.

Міський голова нагадав, що також після 22 травня планують відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі. Метро планують відновити вже з 25 травня.

Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду", - підкреслив Кличко.

Крім цього, мер відреагував на повідомлення у ЗМІ щодо роботи низки нічних клубів у столиці і заявив, що за це повинна бути "сувора відповідальність" їх власників.

Нагадаємо, карантин в Україні запровадили 12 березня із-за загрози епідемії коронавірусної інфекції. Спочатку обмеження повинні були діяти до 23 квітня, проте пізніше уряд їх продовжив.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Одесі незважаючи на карантин працюють елітні нічні клуби.

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