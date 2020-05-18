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18 мая 2020, 13:26 18

Второй этап ослабления карантина в Киеве начнется 22 мая - Кличко

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18 мая 2020, 13:26 18
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Возобновить работу смогут наземный транспорт, крупные магазины и спортзалы
Фото: из открытых источников
Возобновить работу смогут наземный транспорт, крупные магазины и спортзалы

В Киеве после 22 мая начнется второй этам ослабления ограничительных мер. При соблюдении условий безопасности позволят работу крупным магазинам и другим субьектам хозяйствования.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - сказал он.

Городской глава напомнил, что также после 22 мая планируют возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Метро планируют возобновить уже с 25 мая.

Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Помимо этого, мэр отреагировал на сообщения в СМИ касательно работы ряда ночных клубов в столице и заявил, что за это должна быть "суровая ответственность" их собственников.

Напомним, карантин в Украине ввели 12 марта из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Сначала ограничения должны были действовать до 23 апреля, однако позже правительство их продлило.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Одессе несмотря на карантин работают элитные ночные клубы.

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метро Киев карантин Кличко Виталий
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