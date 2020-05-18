Второй этап ослабления карантина в Киеве начнется 22 мая - Кличко
В Киеве после 22 мая начнется второй этам ослабления ограничительных мер. При соблюдении условий безопасности позволят работу крупным магазинам и другим субьектам хозяйствования.
Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - сказал он.
Городской глава напомнил, что также после 22 мая планируют возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Метро планируют возобновить уже с 25 мая.
Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов Киев с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства", - подчеркнул Кличко.
Помимо этого, мэр отреагировал на сообщения в СМИ касательно работы ряда ночных клубов в столице и заявил, что за это должна быть "суровая ответственность" их собственников.
Напомним, карантин в Украине ввели 12 марта из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Сначала ограничения должны были действовать до 23 апреля, однако позже правительство их продлило.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Одессе несмотря на карантин работают элитные ночные клубы.
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