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Бойовики вісім разів порушили режим тиші, є поранені - ООС

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Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення
Фото: flickr
Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а захисників Славного і Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також найманці вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поруч з населеним пунктом Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоалександрівкою. Тут загарбники використовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За даними розвідки, українські бійці знищили двох російських окупантів і ще двох поранено.

З початку поточної доби, 18 травня, російські збройні формування активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, раніше повідомляли, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу ворожих один український захисник отримав поранення.


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