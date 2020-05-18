Бойовики вісім разів порушили режим тиші, є поранені - ООС
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції ЗСУ з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про це повідомляють RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь по українських позиціях з мінометів 82-го калібру, випустивши 24 міни, а також автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Водяне ворог застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17, а захисників Славного і Невельського обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також найманці вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поруч з населеним пунктом Піски.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з Новоалександрівкою. Тут загарбники використовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
За даними розвідки, українські бійці знищили двох російських окупантів і ще двох поранено.
З початку поточної доби, 18 травня, російські збройні формування активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, раніше повідомляли, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В результаті обстрілу ворожих один український захисник отримав поранення.
- 09:24 18 травня Кличко підтвердив чутки про створення "партії мерів"
- 08:42 18 травня Бойовики вісім разів порушили режим тиші, є поранені - ООС
- 20:00 17 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:59 17 травня Депутатку Вінницької міської ради судитимуть за бійку
- 18:16 17 травня У Києві та Одесі незважаючи на карантин працюють елітні нічні клуби
- 17:39 17 травня МОЗ оприлюднило вимоги до стоматологів під час карантину
- 20:00 17 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус