Боевики восемь раз нарушили режим тишины, есть раненые - ООС

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения

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Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки ​​​​​​​вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного и Невельского обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также наемники вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов рядом с населенным пунктом Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь захватчики использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.

С начала текущих суток, 18 мая, российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, ранее сообщали, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстрелял наши позиции возле Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.