Міністр інфраструктури прокоментував можливу відставку

Владислав Криклій заявив, що не боїться втратити крісло

Фото: Facebook Vladyslav Kryklii

Владислав Криклій заявив, що не боїться втратити крісло

Глава Мінінфраструктури Владислав Криклій заявив що зараз відбувається інформаційна атака проти нього.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "Буквам", передає RegioNews.

Криклій стверджує, що не знає, кому саме вигідно його дискредитувати, оскільки "за руку нікого не впіймав". Чиновник заявив, що він особисто поки не чув жодних претензій від президента. а ось на колективі подібні чутки позначаються погано, каже міністр. Втім, якщо інформаційні атаки призведуть до відставки, чиновник готовий попрощатися з посадою.

Прокоментував міністр і кримінальну справу, яку проти нього нібито порушило Державне бюро розслідувань. Раніше інформацію про слідство оприлюднив народний депутат Олександр Дубинський. Цю заяву Криклій вважає маніпуляцією, оскільки він поки не бачив кримінального провадження. А допомогти слідству міністр погодився.

Нагадаємо, на початку цього року обшуки проходили у держсекретаря Міністерства інфраструктури.