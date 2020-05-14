До кінця карантину в Україні застрягне тисяча дітей від сурогатних матерів, - Денісова

Омбудсмен розповіла, коли немовлят заберуть батьки

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Омбудсмен розповіла, коли немовлят заберуть батьки

Уряд і міграційна служба створили механізм, щоб за дітьми від сурогатних матерів могли приїхати батьки.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє RegioNews.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини прокоментувала ситуацію з новонародженими, які застрягли в готелі "Венеція". Це 51 немовля, батьки яких є іноземцями. У свідоцтвах про народження вказані громадяни Великобританії, США, Німеччини, Іспанії, Франції і низки інших країн ЄС.

Після того, як в мережі з'явилося відео про дітей, омбудсмен з'ясувала, що всього в Україні на поточний момент близько сотні дітей сурогатних матерів чекають своїх батьків з-за кордону. До кінця карнітину ця цифра досягне тисячі.

Як стверджує Денисова, зараз її офіс працює з Міністерством закордонних справ та міграційної службою. Іноземні батьки повинні спершу звертатися у офіс омбудсмена, а вже тут будуть вирішувати, як допомогти добитися дозволу на в'їзд в країну.

Нагадаємо, 13 травня клініка "Біотех" опублікувала ролик про те, як утримуються діти, які очікують виїзду за кордон. Відео спровокувало дискусію про сурогатне материнство, яке заборонено в більшості країн ЄС.