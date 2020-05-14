К концу карантина в Украине застрянет тысяча детей от суррогатных матерей, - Денисова
Правительство и миграционная служба создали механизм, чтобы за детьми от суррогатных матерей могли приехать родители.
Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, сообщает RegioNews.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека прокомментировала ситуацию с новорожденными, которые застряли в отеле "Венеция”. Это 51 младенец, родители которых являются иностранцами. В свидетельствах о рождении указаны граждане Великобритании, США, Германии, Испании, Франции и ряда других стран ЕС.
После того, как в сети появилось видео о детях, омбудсмен выяснила, что всего в Украине на текущий момент около сотни детей суррогатных матерей ожидают своих родителей из-за границы. К концу карнитина эта цифра достигнет тысячи.
Как утверждает Денисова, сейчас ее офис работает с Министерством иностранных дел и миграционной службой. Иностранные родители должны сперва обращаться в офис омбудсмена, а уже здесь будут решать, как помочь добиться разрешения на въезд в страну.
Напомним, 13 мая клиника "Биотех” опубликовала ролик о том, как содержатся младенцы, ожидающие выезда за границу. Видео спровоцировало дискуссию о суррогатном материнстве, которое запрещено в большинстве стран ЕС.
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