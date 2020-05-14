На Донбасі бойовики та найманці РФ замінували десятки тисяч квадратних кілометрів

Всього на території Донбасу та Криму заміновано 21 тисячу квадратних кілометрів

Фото: ДСНС України

Всього на території Донбасу та Криму заміновано 21 тисячу квадратних кілометрів

З початку російсько-українського військового конфлікту на Донбасі військові РФ та їх найманці з числа місцевих мешканців замінували в АР Крим і Луганській та Донецькій областях 21 тис кв кілометрів.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Укрінформ”.

"За попередніми підрахунками, близько 7 тис кв кілометрів на контрольованих урядом територіях і приблизно 14 тис кв кілометрів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим забруднено мінами та вибухонебезпечними залишками війни", - заявив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

На цей час уже розміновано 35,5 тис га земель та 2 тис км доріг і тисяча кілометрів залізничних шляхів. 29 груп розмінування ЗСУ, а також 16 піротехнічних команд ДСНС виявили та знищили понад 460 тис вибухонебезпечних предметів.

Анатолій Петренко додав, що в рамках виконання своїх зобов’язань стосовно Оттавської конвенції Україна знищила понад 3 млн заборонених протипіхотних мін.

Як писали RegioNews раніше, 10 травня неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни.