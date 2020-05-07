ООН вимагає від України відкрити кордони з "ЛДНР”

Представник ООН закликав Україну відкрити кордон з "ДНР” і "ЛНР”

Фото: Pixabay

Представник ООН закликав Україну відкрити кордон з "ДНР” і "ЛНР”

Представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу вимагає від української влади відкрити лінію розмежування між підконтрольними ЗСУ територіями та ОРДЛО, щоб не порушувати права мирних мешканців

Про це Матеу повідомив Deutsche Welle, передають RegioNews.

"До карантину 36 населених пунктів не мали транспортного сполучення із зовнішнім світом. Тепер, як ми з'ясували, таких вже 71. Близько півсотні селищ не мають доступу до первинної медичної допомоги і навіть не мають продуктових магазинів. Адже через карантин нікуди їздити не можна”, – сказав Матеу.

Додав, що через закриття кордонів постраждали і ті українці, які постійно проживають на підконтрольній території, а в окуповані Луганську та Донецьку області поїхали, аби відвідати родичів і тепер не можуть повернутися.

Представник ООН закликав уряд відмовитися від обов'язкової реєстрації як внутрішньо переміщених тих осіб, які відправляються за пенсією.

Як писали RegioNews раніше, проведення виборів на окупованій частині Донбасу можна буде обговорювати лише після виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей, в тому числі після відновлення контролю України над державним кордоном.