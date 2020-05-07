14:10  07 травня
Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус
16:11  07 травня
В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців
15:01  07 травня
В Україні відновили роботу більше 500 ринків
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
07 травня 2020, 15:42 20

ООН вимагає від України відкрити кордони з "ЛДНР”

Читайте также
на русском языке
07 травня 2020, 15:42 20
Читайте также на русском языке
Представник ООН закликав Україну відкрити кордон з "ДНР” і "ЛНР”
Фото: Pixabay
Представник ООН закликав Україну відкрити кордон з "ДНР” і "ЛНР”

Представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу вимагає від української влади відкрити лінію розмежування між підконтрольними ЗСУ територіями та ОРДЛО, щоб не порушувати права мирних мешканців

Про це Матеу повідомив Deutsche Welle, передають RegioNews.

"До карантину 36 населених пунктів не мали транспортного сполучення із зовнішнім світом. Тепер, як ми з'ясували, таких вже 71. Близько півсотні селищ не мають доступу до первинної медичної допомоги і навіть не мають продуктових магазинів. Адже через карантин нікуди їздити не можна”, – сказав Матеу.

Додав, що через закриття кордонів постраждали і ті українці, які постійно проживають на підконтрольній території, а в окуповані Луганську та Донецьку області поїхали, аби відвідати родичів і тепер не можуть повернутися.

Представник ООН закликав уряд відмовитися від обов'язкової реєстрації як внутрішньо переміщених тих осіб, які відправляються за пенсією.

Як писали RegioNews раніше, проведення виборів на окупованій частині Донбасу можна буде обговорювати лише після виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей, в тому числі після відновлення контролю України над державним кордоном.


ООН Україна Донецька область Луганська область Донбас
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Окупований Донбас на межі екологічної катастрофи
07 травня 2020, 13:18
Перемовини на Донбасі: у президента розкрили подробиці
05 травня 2020, 11:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 21:49
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Всі досьє »