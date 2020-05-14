На Донбассе боевики и наемники РФ заминировали десятки тысяч квадратных километров
С начала российско-украинского военного конфликта на Донбассе военные РФ и их наемники из числа местных жителей заминировали в АР Крым, Луганской и Донецкой областях 21 тыс кв километров.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Укринформ”.
"По предварительным подсчетам, около 7 тыс кв километров на контролируемых правительством территориях и примерно 14 тыс кв километров временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны", - заявил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ.
На сегодняшнее время уже разминированы 35,5 тыс га земель и 2 тыс км дорог и тысяча километров железнодорожных путей. 29 групп разминирования ВСУ, а также 16 пиротехнических команд ГСЧС обнаружили и уничтожили свыше 460 тыс взрывоопасных предметов.
Анатолий Петренко добавил, что в рамках исполнения своих обязательств по Оттавской конвенции Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин.
Как писали RegioNews ранее, 10 мая неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по позициям ВСУ из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины.
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