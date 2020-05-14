10:05  14 мая
Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело
08:53  14 мая
В зоне ООС погиб украинский военный, двое получили ранения - штаб
09:56  14 мая
Метро в украинских городах могут открыть не в один день - Ляшко
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист [email protected]
14 мая 2020, 10:54 14

На Донбассе боевики и наемники РФ заминировали десятки тысяч квадратных километров

Читайте також
українською мовою
14 мая 2020, 10:54 14
Читайте також українською мовою
Всего на территории Донбасса и Крыма заминирована 21 тысяча квадратных километров
Фото: ГСЧС Украины
Всего на территории Донбасса и Крыма заминирована 21 тысяча квадратных километров

С начала российско-украинского военного конфликта на Донбассе военные РФ и их наемники из числа местных жителей заминировали в АР Крым, Луганской и Донецкой областях 21 тыс кв километров.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Укринформ”.

"По предварительным подсчетам, около 7 тыс кв километров на контролируемых правительством территориях и примерно 14 тыс кв километров временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны", - заявил заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время онлайн-заседания Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ.

На сегодняшнее время уже разминированы 35,5 тыс га земель и 2 тыс км дорог и тысяча километров железнодорожных путей. 29 групп разминирования ВСУ, а также 16 пиротехнических команд ГСЧС обнаружили и уничтожили свыше 460 тыс взрывоопасных предметов.

Анатолий Петренко добавил, что в рамках исполнения своих обязательств по Оттавской конвенции Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин.

Как писали RegioNews ранее, 10 мая неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по позициям ВСУ из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины.


ЛНР Донбасс минирование Крым ВСУ ДНР Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донбассе обострение, есть раненые
07 мая 2020, 17:38
ООН требует от Украины открыть границы с "ЛДНР”
07 мая 2020, 15:42
В США рассказали, при каких условиях состоятся выборы на Донбассе
06 мая 2020, 21:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 мая 2020, 22:00
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »