На Донбасі загострення, є поранені

У Донецькій області російські військові та місцеві бойовики спровокували загострення та поранили бійця ЗСУ

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У Донецькій області російські військові та місцеві бойовики спровокували загострення та поранили бійця ЗСУ

Про це інформують RegioNews із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомету. Один український військовий отримав осколкове поранення. Бійця доправили до медзакладу й надали необхідну допомогу. Його стан задовільний.

Станом на 12:00 російські кадрові військові та їх місцеві найманці вже чотири рази відкривали вогонь по позиціям ЗСУ.

На Луганському напрямку російські окупаційні війська випустили 18 мін 82-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети під час обстрілу Оріхового.

На Донецькому напрямку, з автоматичних станкових гранатометів збройні формування Російської Федерації вели вогонь по оборонцям Новоселівки-2, а зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Мар’їнкою.

Бійці ЗСУ були змушені давати вогневу відповідь на провокації противника. 6 травня українські військовослужбовці знищили двох та поранили трьох російських окупантів. Втрати ворога за 7 травня уточнюються.

Тим часом у "ДНР” окупаційна адміністрація звинуватила бійців ЗСУ у тому, що вони поблизу селища Саханка нібито поранили двох 14-річних підлітків і двох дорослих мешканців.

Як писали RegioNews раніше, українські військові у зоні ООС на Донбасі завдали втрат російським військовим та місцевим бойовикам - 10 чоловік особового складу противника були вбиті.