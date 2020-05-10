В зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів - штаб

Українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили

Фото: flickr

Українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник обстріляв наші позиції неподалік Кам’янки та Водяного з 82 мм мінометів, а біля Красногорівки та Опитного окупанти задіяли гранатомети різних систем.

Неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни.

Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки російські найманці обстріляли з гранатометів різних систем. Біля Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Хутора Вільного російські найманці відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів. Неподалік Кримського ворог випустив 10 мін 120-го калібру.

Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли двічі – з 82 мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Оріхового задіяв протитанковий ракетний комплекс.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Військовослужбовці Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.

За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.

Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.