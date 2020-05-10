В зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів - штаб
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, зокрема обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Противник обстріляв наші позиції неподалік Кам’янки та Водяного з 82 мм мінометів, а біля Красногорівки та Опитного окупанти задіяли гранатомети різних систем.
Неподалік Павлополя ворог двічі вів вогонь по наших позиціях з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни.
Околиці Широкиного, Славного та двічі Старогнатівки російські найманці обстріляли з гранатометів різних систем. Біля Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.
Поблизу Хутора Вільного російські найманці відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів. Неподалік Кримського ворог випустив 10 мін 120-го калібру.
Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли двічі – з 82 мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Оріхового задіяв протитанковий ракетний комплекс.
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.
Військовослужбовці Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.
За даними розвідки, 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.
Нагадаємо, минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 19:04 10 травня 11 травня ботанічний сад імені Гришка відновлює роботу
- 18:38 10 травня У МЗС запевняють, що для виїзду за кордон не потрібно ніяких дозволів
- 17:58 10 травня В Луганській області росіянин намагався перетнути кордон на краденому авто
- 17:40 10 травня У Харківській області COVID-19 захворіли 9 медичних працівників
- 16:28 10 травня Понад 500 українців евакуювали літаками з-за кордону
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
- 14:18 04 травня Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
- 11:07 03 травня Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
- 19:22 03 травня В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок