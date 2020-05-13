Заборона "Вконтакте" і "Яндекса": проект указу у президента
Рада національної безпеки і оборони передала на підпис президенту проект указу про санкції проти російських соцмереж і медіаресурсів.
Про це повідомила прес-служба відомства, передає RegioNews.
Постанова передбачає введення обмежень ще на три роки. Йдеться, зокрема, про такі сервіси, як "Вконтакте", "Однокласники", "Яндекс", "Mail.ru".
Одночасно з цим постанову про продовження санкцій проти російських сервісів підтримала Верховна Рада. На другому за день позачерговому засіданні за продовження санкцій віддали 248 голосів . Впоралися депутати всього за 17 хвилин.
Відзначимо, спікер парламенту Дмитро Разумков нагадав, що цим питанням займаються Рада національної безпеки і оборони і президент. Але представники фракції "Голос" наполягли на тому, щоб продемонструвати, "скільки людей дотримуються інформаційної гігієни".
Нагадаємо, раніше представники "Голосу" поквапили президента з прийняттям рішення про російських соцмережах.
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