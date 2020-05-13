Запрет "Вконтакте” и "Яндекса”: проект указа у президента

Рада рассмотрела санкции на внеочередном заседании

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Рада рассмотрела санкции на внеочередном заседании

Совет национальной безопасности и обороны передал на подпись президенту проект указа о санкциях против российских соцсетей и медиаресурсов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Постановление предусматривает введение ограничений еще на три года. Речь, в частности, о таких сервисах, как "Вконтакте”, "Одноклассники”, "Яндекс”, "Mail.ru”.

Одновременно с этим постановление о продлении санкций против российских сервисов поддержала и Верховная Рада. На втором за день внеочередном заседании за продолжение санкций отдали 248 голосов . Управились депутаты всего за 17 минут.

Отметим, спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил, что этим вопросом занимаются Совет национальной безопасности и обороны и президент. Но представители фракции "Голос” настояли на том, чтобы продемонстировать, "сколько людей придерживаются информационной гигиены”.

Напомним, ранее представители "Голоса” поторопили президента с принятием решения о российских соцсетях.