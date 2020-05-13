Запрет "Вконтакте” и "Яндекса”: проект указа у президента
Совет национальной безопасности и обороны передал на подпись президенту проект указа о санкциях против российских соцсетей и медиаресурсов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.
Постановление предусматривает введение ограничений еще на три года. Речь, в частности, о таких сервисах, как "Вконтакте”, "Одноклассники”, "Яндекс”, "Mail.ru”.
Одновременно с этим постановление о продлении санкций против российских сервисов поддержала и Верховная Рада. На втором за день внеочередном заседании за продолжение санкций отдали 248 голосов . Управились депутаты всего за 17 минут.
Отметим, спикер парламента Дмитрий Разумков напомнил, что этим вопросом занимаются Совет национальной безопасности и обороны и президент. Но представители фракции "Голос” настояли на том, чтобы продемонстировать, "сколько людей придерживаются информационной гигиены”.
Напомним, ранее представители "Голоса” поторопили президента с принятием решения о российских соцсетях.
- 22:00 13 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 21:51 13 мая ГБР задержало начальника отдела Одесской таможни
- 21:27 13 мая Запрет "Вконтакте” и "Яндекса”: проект указа у президента
- 20:59 13 мая Мэрия Харькова: надо открыть метро, чтобы избежать заражений
- 20:24 13 мая Коронавирус может перечеркнуть все успехи здравоохранения, - ВОЗ
- 19:39 13 мая Минюст ожидает иски из-за "антиколомойского” закона
- 22:00 13 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 21:56 12 мая Кабмин не будет повышать тарифы на электроэнергию - Шмыгаль
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода