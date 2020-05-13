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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
13 травня 2020, 14:05 15

У президента залишився день, щоб продовжити санкції проти російських соцмереж, - Вакарчук

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13 травня 2020, 14:05 15
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Святослав Вакарчук вважає, що необхідно продовжити санкції проти російських сервісів "Вконтакте", Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki та інших, які закрили в Україні три роки тому
Фото: 5 канал
Святослав Вакарчук вважає, що необхідно продовжити санкції проти російських сервісів "Вконтакте", Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki та інших, які закрили в Україні три роки тому

Партія "Голос" вимагає скликати позачергове засідання Парламенту з одним питанням на порядку денному щодо продовження блокування російських соцмереж в Україні.

Про це основоположник партії "Голос", член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Вакарчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У президента залишився день, щоб продовжити санкції проти російської зброї: російських соцмереж та сервісів. Чекати більше не можна, наголошує Вакарчук.

Відтак, партія "Голос" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради з єдиним питанням: захистити країну від кібервійськ агресора. Перший заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський уже місяць вимагає у влади зупинити наступ російських пропагандистів.

"Одна доба і 13 годин – це той час, який залишився для президента України, щоб підписати указ, який продовжить санкції. І Рада повинна поставити йому формальну вимогу це зробити", – каже Лозинський.

Один день залишився у президента, щоб продовжити санкції проти російської зброї: російських соцмереж та сервісів....

Опубліковано Святославом Вакарчуком Середа, 13 травня 2020 р.

Нагадаємо, у 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. В документі йшла мова про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", "Яндексу", до сервісів "Mail.ru" та "Мэйл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb та деяких інших. Доступ заблокували на три роки.


закон президент Голос Вакарчук
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