У президента залишився день, щоб продовжити санкції проти російських соцмереж, - Вакарчук
Партія "Голос" вимагає скликати позачергове засідання Парламенту з одним питанням на порядку денному щодо продовження блокування російських соцмереж в Україні.
Про це основоположник партії "Голос", член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Святослав Вакарчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.
У президента залишився день, щоб продовжити санкції проти російської зброї: російських соцмереж та сервісів. Чекати більше не можна, наголошує Вакарчук.
Відтак, партія "Голос" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради з єдиним питанням: захистити країну від кібервійськ агресора. Перший заступник голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський уже місяць вимагає у влади зупинити наступ російських пропагандистів.
"Одна доба і 13 годин – це той час, який залишився для президента України, щоб підписати указ, який продовжить санкції. І Рада повинна поставити йому формальну вимогу це зробити", – каже Лозинський.
Один день залишився у президента, щоб продовжити санкції проти російської зброї: російських соцмереж та сервісів....Опубліковано Святославом Вакарчуком Середа, 13 травня 2020 р.
Нагадаємо, у 2017 році президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії. В документі йшла мова про блокування доступу до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", "Яндексу", до сервісів "Mail.ru" та "Мэйл.РУ ГРУП", сайту "Кинопоиск", антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb та деяких інших. Доступ заблокували на три роки.
- 20:24 13 травня Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
- 19:39 13 травня Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
- 19:12 13 травня Мінфін сподівається отримати транш від МВФ ще в травні
- 19:08 13 травня У Харкові змінили начальника райвідділу поліції після "злитої" в мережу скандальної наради
- 18:58 13 травня Заступник Філатова розповів коли та як у Дніпрі закінчиться карантин
- 18:43 13 травня Роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації
- 22:00 12 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 13:15 06 травня Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу