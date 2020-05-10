В зоне ООС за минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов - штаб
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник обстрелял наши позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82 мм минометов, а у Красногоровки и Опытного оккупанты задействовали гранатометы различных систем.
Неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины.
Окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем. У Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи Хутора Вольного российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Неподалеку Крымского враг выпустил 10 мин 120-го калибра.
Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли дважды - с 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехово задействовал противотанковый ракетный комплекс.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
Военнослужащие Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.
По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
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