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В зоне ООС за минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов - штаб
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 10:57 7

В зоне ООС за минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов - штаб

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10 мая 2020, 10:57 7
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Украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили
Фото: flickr
Украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, в частности обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник обстрелял наши позиции неподалеку Каменки и Водяного из 82 мм минометов, а у Красногоровки и Опытного оккупанты задействовали гранатометы различных систем.

Неподалеку Павлополя враг дважды вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, использовав 22 мины.

Окрестности Широкино, Славного и дважды Старогнатовки российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем. У Новотроицкого противник применял минометы 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Хутора Вольного российские наемники открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Неподалеку Крымского враг выпустил 10 мин 120-го калибра.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли дважды - с 82 мм минометов и противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Трехизбенки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Орехово задействовал противотанковый ракетный комплекс.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Военнослужащие Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность.

По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.


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