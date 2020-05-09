На Херсонщині через коронавірус закрили три населених пункти

Карантин триватиме до 12 травня

Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Карантин триватиме до 12 травня

Про додаткові заходи каранина повідомили в Херсонській облдержадміністрації, передає RegioNews.

При в'їзді та виїзді в населені пункти будуть проводити замір температури. У Гладківка і Андріївки встановили мобільні блокпости.

А ось у Каховці взагалі заборонили рух приватного транспорту за межами міста. Виняток - лише люди, які мають місцеву прописку і хочуть в'їхати в Каховку. Впускати і випускати з міста будуть тільки спецрейси, які перевозять продовольство або співробітників підприємств критичної інфраструктури.

Обмеження набули чинності 9 травня і триватимуть до 6 годин ранку 12 травня.

Нагадаємо, у Херсонській області вже закривали на посилений карантин низку населених пунктів.