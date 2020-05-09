На Херсонщині через коронавірус закрили три населених пункти
Херсонська облдержадміністрація обмежила транспортне сполучення з містом Каховка, селом Андріївка (Скадовський район) та селом Гладківка (Голопристанський район).
Про додаткові заходи каранина повідомили в Херсонській облдержадміністрації, передає RegioNews.
При в'їзді та виїзді в населені пункти будуть проводити замір температури. У Гладківка і Андріївки встановили мобільні блокпости.
А ось у Каховці взагалі заборонили рух приватного транспорту за межами міста. Виняток - лише люди, які мають місцеву прописку і хочуть в'їхати в Каховку. Впускати і випускати з міста будуть тільки спецрейси, які перевозять продовольство або співробітників підприємств критичної інфраструктури.
Обмеження набули чинності 9 травня і триватимуть до 6 годин ранку 12 травня.
Нагадаємо, у Херсонській області вже закривали на посилений карантин низку населених пунктів.
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 19:04 10 травня 11 травня ботанічний сад імені Гришка відновлює роботу
- 18:38 10 травня У МЗС запевняють, що для виїзду за кордон не потрібно ніяких дозволів
- 17:58 10 травня В Луганській області росіянин намагався перетнути кордон на краденому авто
- 17:40 10 травня У Харківській області COVID-19 захворіли 9 медичних працівників
- 16:28 10 травня Понад 500 українців евакуювали літаками з-за кордону
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
- 14:18 04 травня Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
- 11:07 03 травня Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
- 19:22 03 травня В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок