Окупований Донбас на межі екологічної катастрофи

В ОРДЛО порушена робота двох водосховищ

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В ОРДЛО порушена робота двох водосховищ

На окупованих російськими військами територіях Донецької і Луганської областей порушена робота двох важливих водосховищ, є загроза для безпеки та життя сотень тисяч мирних мешканців.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До кінця 2020 року без води можуть залишитися Єнакієво, Дебальцево, Шахтарськ, Чистяково на Донеччині. Усього - понад 300 тисяч українців. Усе через те, що у Волинцівське водосховище, яке забезпечує регіон питною водою, скидають брудні води з шахти "Булавинська”. Зараз водоподачу з водосховища тимчасово припинили. Потреби міст обслуговує канал "Сіверський Донець-Донбас". Проте, у міністерстві допускають, що бойовики почнуть подавати містянам забруднену воду.

У Луганській області на межі екологічної катастрофи опинилося Ісаківське водосховище та річка Біла. Невдовзі вони можуть зникнути через обміління, до якого призвела діяльність Алчевського металургійного комбінату. Раніше підтримувати необхідний баланс допомагав водовідливний комплексу шахти "Слов’яносербська". Але він припинив роботу.

Нагадаємо, що Ісаківське водосховище створили в Луганській області поблизу Алчевська на річці Біла у 1954 році для задоволення промислових потреб металургійного заводу в технічній воді. Його площа - 3,7кв км, а висота над рівнем моря -110м.

Волинцівське водосховище - це штучна водойма озерного типу на схід від міста Єнакієвого в Донецькій області. Утворене на річці Булавинка 1936 року для забезпечення водою міста Єнакієве. Відбудоване у 1946 році. Після переведення міста на водопостачання з каналу "Сіверський Донець - Донбас”, виконує роль резервного джерела та використовується для зрошування. Площа — понад 3 кв км.

Як писали RegioNews раніше, в основних водосховищах анексованого Криму на початок весни зібралося всього 99.94 млн кубометрів води. У порівнянні з минулим роком, вони обміліли вдвічі.