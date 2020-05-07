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07 травня 2020, 13:17 14

Ліки від коронавірусу будуть тестувати на добровольцях

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07 травня 2020, 13:17 14
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МОЗ каже, що препарат себе вже зарекомендував
Фото: pixabay.com
МОЗ каже, що препарат себе вже зарекомендував

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що тестування вітчизняного препарату проти коронавіруса на людях будуть проводити виключно за згоди пацієнта.

Про випробування лікарського засобу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє RegioNews.

Усіх громадян, які погодяться на клінічні випробування, обов'язково застрахують. При цьому в уряді запевнили, що процедура узгодження досліджень була повністю дотримана. За нею виробник самостійно обрав установи, де будуть проводити тестування.

Препарат, який будуть випробовувати на пацієнтах, називається "Біовен". Ці ліки запустила у виробництво компанія з Білої Церкви. У МОЗ кажуть, що засіб вже зарекомендував себе як ефективний при лікуванні хронічних захворювань. Раніше у міністерстві уточнювали, що препарат призначений не для знищення вірусу, а для ліквідації руйнівних наслідків для організму.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомив, що тестувати ліки будуть в п'яти лікарнях у Київській, Львівській та Одеській області.


коронавірус МОЗ ліки
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