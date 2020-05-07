Ліки від коронавірусу будуть тестувати на добровольцях
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що тестування вітчизняного препарату проти коронавіруса на людях будуть проводити виключно за згоди пацієнта.
Про випробування лікарського засобу розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє RegioNews.
Усіх громадян, які погодяться на клінічні випробування, обов'язково застрахують. При цьому в уряді запевнили, що процедура узгодження досліджень була повністю дотримана. За нею виробник самостійно обрав установи, де будуть проводити тестування.
Препарат, який будуть випробовувати на пацієнтах, називається "Біовен". Ці ліки запустила у виробництво компанія з Білої Церкви. У МОЗ кажуть, що засіб вже зарекомендував себе як ефективний при лікуванні хронічних захворювань. Раніше у міністерстві уточнювали, що препарат призначений не для знищення вірусу, а для ліквідації руйнівних наслідків для організму.
Нагадаємо, раніше МОЗ повідомив, що тестувати ліки будуть в п'яти лікарнях у Київській, Львівській та Одеській області.
- 15:01 07 травня На Львівщині інженер збував радіоактивне обладнання
- 15:01 07 травня В Україні відновили роботу більше 500 ринків
- 14:50 07 травня Заарештували звільненого з полону бойовиків бранця
- 14:32 07 травня Корупція в КМДА: Кличко хоче розставити крапки над "і"
- 14:28 07 травня На Вінниччині поліцейський у відпустці промишляв розбоєм
- 14:13 07 травня На Чернігівщині колишній начальник артскладу торгував боєприпасами з зони ООС
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе