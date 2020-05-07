Лекарство от коронавируса будут тестировать на добровольцах
В Министерстве здравоохранения сообщили, что тестирование отечественного препарата против коронавируса на людях будут проводить исключительно по согласия пациента.
Об испытании лекарственного средства рассказала заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает RegioNews.
Всех граждан, которые согласятся на клинические испытания, обязательно застрахуют. При этом в правительстве заверили, что процедура согласования исследований была полностью соблюдена. По ней производитель самостоятельно выбрал учреждения, где будут проводить тестирование.
Препарат, который будут испытывать на пациентах, называется "Биовен”. Это лекарство запустила в производство компания из Белой Церкви. В Минздраве говорят, что средство себя уже зарекомендовало как эффективное при лечении хронических заболеваний. Ранее в министерстве уточняли, что препарат предназначен не для уничтожения вируса, а для ликвидации разрушительных последствий для организма.
Напомним, ранее Минздрав сообщил, что тестировать лекарство будут в пяти больницах в Киевской, Львовской и Одесской области.
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