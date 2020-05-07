На Донбасі за добу відбулося 8 обстрілів, один боєць поранений
Впродовж 6 травня формування Російської Федерації 8 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це повідомила пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Вночі противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки, а надвечір застосував тут підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
По оборонцях Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
Неподалік Тарамчука та Кам’янки противник вів вогонь по наших позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Також російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках неподалік населеного пункту Попасна.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили. Ситуація в районі проведення ООС під контролем.
Нагадаємо, напередодні найманці РФ 15 разів порушували режим тиші. При цьому були використані міномети калібру 82 мм, заборонені Мінськими домовленостями.
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