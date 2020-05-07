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На Донбассе за сутки произошло 8 обстрелов, один боец ранен
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07 мая 2020, 08:35 6

На Донбассе за сутки произошло 8 обстрелов, один боец ранен

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07 мая 2020, 08:35 6
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Украинские военные контролируют ситуацию
Фото: Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Украинские военные контролируют ситуацию

На протяжении 6 мая формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих возле Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окрестности населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку от Тарамчука и Каменки противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по нашим защитникам неподалеку населенного пункта Попасная.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили. Ситуация в районе проведения ООС под контролем.

Напомним, накануне наемники РФ 15 раз нарушали режим тишины. При этом были использованы минометы калибра 82 мм, которые запрещены Минскими договоренностями.


Донбасс ООС война ВСУ
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