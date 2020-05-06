Грицьков більше не головний "патріот" Харківщини
Заступник голови Харківської ОДА Євгеній Грицьков більше не очолюватиме координаційну раду з національно-патріотичного виховання.
Про це він особисто повідомив у відео на Facebook, передає RegioNews.
Заяву на вихід зі складу ради заступник голови ХОДА написав 6 травня.
Щодо напруги, що виникла навколо координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, маю сказати наступне: я написав заяву голові обласної державної адміністрації щодо мого виходу зі складу цієї ради", – зазначив Грицьков.
Також він додав, що "його позиція завжди була проукраїнською".
Євгеній Грицьков більше не очолюватиме координаційну раду з національно-патріотичного виховання
Євгеній Грицьков більше не очолюватиме координаційну раду з національно-патріотичного виховання Відповідну заяву заступник голови ХОДА написав 6 травня. "Щодо напруги, що виникла навколо координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, маю сказати наступне: я написав заяву голові обласної державної адміністрації щодо мого виходу зі складу цієї ради", – зазначив Євгеній Грицьков.Опубліковано Харківська обласна державна адміністрація Середа, 6 травня 2020 р.
Нагадаємо, що 28 квітня голова Харківської ОДА Олексій Кучер ввів до складу координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській ОДА 7 нових членів, в тому числі заступника голови Харківської ОДА Євгенія Грицькова. Наступним пунктом розпорядження Кучер призначив Грицькова головою координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання.
Після цього 4 травня у Харкові активісти вийшли на протест та вимагали звільнити Грицькова, якого вважають соратником нардепа IV скликання Добкіна Також людям не сподобалося, що він фотографувався з нардепом та червоним прапором 9 травня 2018 року.
Сам Грицьков спробував виправдатися та розповів, як потрапив на скандальне фото.
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