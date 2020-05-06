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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 18:16 6

Грицьков більше не головний "патріот" Харківщини

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06 травня 2020, 18:16 6
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Чиновник заявив, що "його позиція завжди була проукраїнською"
Фото: скрін з відео
Чиновник заявив, що "його позиція завжди була проукраїнською"

Заступник голови Харківської ОДА Євгеній Грицьков більше не очолюватиме координаційну раду з національно-патріотичного виховання.

Про це він особисто повідомив у відео на Facebook, передає RegioNews.

Заяву на вихід зі складу ради заступник голови ХОДА написав 6 травня.

Щодо напруги, що виникла навколо координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, маю сказати наступне: я написав заяву голові обласної державної адміністрації щодо мого виходу зі складу цієї ради", – зазначив Грицьков.

Також він додав, що "його позиція завжди була проукраїнською".

Євгеній Грицьков більше не очолюватиме координаційну раду з національно-патріотичного виховання

Євгеній Грицьков більше не очолюватиме координаційну раду з національно-патріотичного виховання Відповідну заяву заступник голови ХОДА написав 6 травня. "Щодо напруги, що виникла навколо координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, маю сказати наступне: я написав заяву голові обласної державної адміністрації щодо мого виходу зі складу цієї ради", – зазначив Євгеній Грицьков.

Опубліковано Харківська обласна державна адміністрація Середа, 6 травня 2020 р.

Нагадаємо, що 28 квітня голова Харківської ОДА Олексій Кучер ввів до складу координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській ОДА 7 нових членів, в тому числі заступника голови Харківської ОДА Євгенія Грицькова. Наступним пунктом розпорядження Кучер призначив Грицькова головою координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання.

Після цього 4 травня у Харкові активісти вийшли на протест та вимагали звільнити Грицькова, якого вважають соратником нардепа IV скликання Добкіна Також людям не сподобалося, що він фотографувався з нардепом та червоним прапором 9 травня 2018 року.

Сам Грицьков спробував виправдатися та розповів, як потрапив на скандальне фото.


звільнення скандал Харківська область
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