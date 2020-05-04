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04 травня 2020, 14:33 14

У Харкові активісти вийшли на протест через скандальне призначення

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04 травня 2020, 14:33 14
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Люди вимагали звільнити Грицькова, якого вважають екс-соратником Добкіна
Фото: Укрінформ
Люди вимагали звільнити Грицькова, якого вважають екс-соратником Добкіна

У Харкові в понеділок, 4 травня біля ОДА зібралися люди, які вимагають скасувати рішення про призначення Євгенія Грицькова головою координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укринформ.

Учасники акції розгорнули банер з написом "Проти ватних призначень!", на сходах біля адмінбудівлі розклали фотографії з дня захоплення будівлі ОДА в 2014 році. Пікетувальники скандували: "Кучер, виходь!" (Олексій Кучер - голова ОДА).

Євгеній Грицьков

"Ми вимагаємо, щоб призначили людину, яка має відношення до патріотичного виховання. Вимагаємо звільнення, якщо наш голова не прислухається. Якщо він не прислухається, будемо вимагати від президента, щоб він змінив голову", - заявив організатор акції, лідер "Національного корпусу" в Харкові Костянтин Немічев.

До пікетувальників ніхто так і не вийшов. Учасники пікету передали письмове звернення до ОДА.

Довідка: у 2015 році Євгеній Грицьков балотувався до обласної ради від Опозиційного блоку.

За інформацією ЗМІ, 9 травня 2018 року колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін разом з однодумцями відправився в Берлін. Він виклав фото з забороненою в Україні георгіївською стрічкою на піджаку, а також знімок біля підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю з Прапором Перемоги. На останньому кадрі можна побачити і Грицькова (стоїть в центрі).


призначення Харьків протести Кучер Олексій
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