Грицков больше не главный "патриот" Харьковской области

Чиновник заявил, что "его позиция всегда была проукраинской"

Фото: скрин с видео

Чиновник заявил, что "его позиция всегда была проукраинской"

Заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Грицков больше не будет возглавлять координационный совет по вопросам национально-патриотического воспитания.

Об этом он лично сообщил в видео на Facebook, передает RegioNews.

Заявление на выход из состава совета заместитель председателя ХОГА написал 6 мая.

Касательно напряженности, возникшей вокруг координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, хочу сказать следующее: я написал заявление председателю областной государственной администрации относительно моего выхода из состава этого совета", – отметил Грицков.

Также он добавил, что "его позиция всегда была проукраинской".

Евгений Грицков больше не будет возглавлять координационный совет по национально-патриотического воспитания Евгений Грицков больше не будет возглавлять координационный совет по национально-патриотическому воспитанию Соответствующее заявление заместитель председателя ХОГА написал 6 мая. "О напряженности, возникшей вокруг координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, имею сказать следующее: я написал заявление председателю областной государственной администрации относительно моего выхода из состава этого совета", – отметил Евгений Грицков. Опубликовано Харьковская областная государственная администрация Среда, 6 мая 2020 г.

Напомним, что 28 апреля председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер ввел в состав координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской ОГА 7 новых членов, в том числе заместителя председателя Харьковской ОГА Евгения Грицкова. Следующим пунктом распоряжения Кучер назначил Грицкова председателем координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания.

После этого 4 мая в Харькове активисты вышли на протест и требовали уволить Грицкова, которого считают соратником нардепа IV созыва Добкина. Также людям не понравилось, что он фотографировался с нардепом и красным флагом 9 мая 2018 года.

Сам Грицков попытался оправдаться и рассказал, как попал на скандальное фото.