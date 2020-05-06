Грицков больше не главный "патриот" Харьковской области
Заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Грицков больше не будет возглавлять координационный совет по вопросам национально-патриотического воспитания.
Об этом он лично сообщил в видео на Facebook, передает RegioNews.
Заявление на выход из состава совета заместитель председателя ХОГА написал 6 мая.
Касательно напряженности, возникшей вокруг координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, хочу сказать следующее: я написал заявление председателю областной государственной администрации относительно моего выхода из состава этого совета", – отметил Грицков.
Также он добавил, что "его позиция всегда была проукраинской".
Евгений Грицков больше не будет возглавлять координационный совет по национально-патриотического воспитания
Евгений Грицков больше не будет возглавлять координационный совет по национально-патриотическому воспитанию Соответствующее заявление заместитель председателя ХОГА написал 6 мая. "О напряженности, возникшей вокруг координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания, имею сказать следующее: я написал заявление председателю областной государственной администрации относительно моего выхода из состава этого совета", – отметил Евгений Грицков.Опубликовано Харьковская областная государственная администрация Среда, 6 мая 2020 г.
Напомним, что 28 апреля председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер ввел в состав координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской ОГА 7 новых членов, в том числе заместителя председателя Харьковской ОГА Евгения Грицкова. Следующим пунктом распоряжения Кучер назначил Грицкова председателем координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания.
После этого 4 мая в Харькове активисты вышли на протест и требовали уволить Грицкова, которого считают соратником нардепа IV созыва Добкина. Также людям не понравилось, что он фотографировался с нардепом и красным флагом 9 мая 2018 года.
Сам Грицков попытался оправдаться и рассказал, как попал на скандальное фото.
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