В Україну протягом доби авіарейсами повернулося понад 550 осіб

Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів ГРВІ

Фото: прикордонна служба

Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів ГРВІ

Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд понад 550 пасажирів. Українці повернулися зі США, Португалії, Франції та Швейцарії. Про це RegioNews повідомили у Державній прикордонній службі.

Повідомляється, що загалом на в’їзді та виїзді перевірили близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.

"Перевірено також і пасажирів, котрі прибули учора в аеропорт "Бориспіль" евакуаційними рейсами. Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона(Португалія), Парижа(Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що в суботу, 2 травня, надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 ще одного представника Державної прикордонної служби України в Одеській області. У нього спостерігається легкий перебіг хвороби.

"У підрозділі проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворим", - повідомили у прикордонній службі.

Станом на сьогодні на COVID-19 у Держприкордонслужбі хворіє 14 військовослужбовців та працівників відомства, 1 військовослужбовець одужав.

Нагадаємо, що на Одещині за добу коронавірус діагностували у 80 людей. А в Україні зафіксували 502 нових випадки.