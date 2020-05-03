В Украину в течение суток авиарейсами вернулось более 550 человек
За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд свыше 550 пассажиров. Украинцы вернулись из США, Португалии, Франции и Швейцарии. Об этом RegioNews сообщили в Государственной пограничной службе.
Сообщается, что в целом на въезде и выезде проверили около 15 тысяч человек. Во время проведения температурного скрининга признаков заболевания у лиц не выявлено.
"Проверено также и пассажиров, которые прибыли вчера в аэропорт "Борисполь" эвакуационными рейсами. В целом пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили четыре специальные пассажирские авиарейсы из Нью-Йорка (США), Лиссабон(Португалия), Парижа(Франция) и Цюриха (Швейцария). Этими самолетами в Украину прибыло более 550 пассажиров", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что в субботу, 2 мая, поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще у одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни.
"В подразделении проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлен на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, который контактировал с больным", - сообщили в пограничной службе.
По состоянию на сегодня 3 апреля на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел.
Напомним, что в Одесской области за сутки коронавирус диагностировали у 80 людей. А в Украине зафиксировали 502 новых случая.
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