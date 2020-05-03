В Україні зафіксовано понад 500 нових випадків COVID-19
За останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я у Facebook.
Так, загальна кількість заражених склало 11 913 осіб. При цьому в порівнянні з попереднім днем число нових випадків пішло на спад - за минулу добу було виявлено 550 нових випадків.
Хворобу підтверджено у 829 дітей та 2 325 медиків.
На амбулаторному лікуванні 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).
Загалом 1 547 пацієнтів вже одужали, з них 352 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька область — 435 (146 одужали);
Волинська область — 324 (64 одужали);
Дніпропетровська область — 448 (64 одужали);
Донецька область — 70 (12 одужали);
Житомирська область — 423 (23 одужали);
Закарпатська область — 508 (53 одужали);
Запорізька область — 275 (79 одужали);
Івано-Франківська область — 965 (86 одужали);
м. Київ — 1 511 (80 одужали);
Київська область — 784 (82 одужали);
Кіровоградська область — 397 (121 одужав);
Львівська область — 473 (95 одужали);
Луганська область — 37 (7 одужали);
Миколаївська область — 149 (6 одужали);
Одеська область — 409 (17 одужали);
Полтавська область — 222 (23 одужали);
Рівненська область — 726 (78 одужали);
Сумська область — 110 (62 одужали);
Тернопільська область — 868 (127 одужали);
Харківська область — 348 (36 одужали);
Херсонська область — 136 (52 одужали);
Хмельницька область — 115 (27 одужали);
Черкаська область — 308 (63 одужали);
Чернівецька область — 1818 (138 одужали);
Чернігівська область — 54 (6 одужали).
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
- 11:42 03 травня У Хмельницькому дощ затопив речовий ринок
- 11:07 03 травня Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
- 10:38 03 травня На Донбасі поранені двоє українських бійців - штаб ООС
- 10:12 03 травня В Україні зафіксовано понад 500 нових випадків COVID-19
- 20:12 02 травня Під Офісом президента України протестували ресторатори
- 10:55 02 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 12:50 27 квітня Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського