В Україні зафіксовано понад 500 нових випадків COVID-19

Загальне число заражених наближається до 12 тисяч

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Загальне число заражених наближається до 12 тисяч

За останню добу в Україні зафіксували 502 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я у Facebook.

Так, загальна кількість заражених склало 11 913 осіб. При цьому в порівнянні з попереднім днем число нових випадків пішло на спад - за минулу добу було виявлено 550 нових випадків.

Хворобу підтверджено у 829 дітей та 2 325 медиків.

На амбулаторному лікуванні 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 1 547 пацієнтів вже одужали, з них 352 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область — 435 (146 одужали);

Волинська область — 324 (64 одужали);

Дніпропетровська область — 448 (64 одужали);

Донецька область — 70 (12 одужали);

Житомирська область — 423 (23 одужали);

Закарпатська область — 508 (53 одужали);

Запорізька область — 275 (79 одужали);

Івано-Франківська область — 965 (86 одужали);

м. Київ — 1 511 (80 одужали);

Київська область — 784 (82 одужали);

Кіровоградська область — 397 (121 одужав);

Львівська область — 473 (95 одужали);

Луганська область — 37 (7 одужали);

Миколаївська область — 149 (6 одужали);

Одеська область — 409 (17 одужали);

Полтавська область — 222 (23 одужали);

Рівненська область — 726 (78 одужали);

Сумська область — 110 (62 одужали);

Тернопільська область — 868 (127 одужали);

Харківська область — 348 (36 одужали);

Херсонська область — 136 (52 одужали);

Хмельницька область — 115 (27 одужали);

Черкаська область — 308 (63 одужали);

Чернівецька область — 1818 (138 одужали);

Чернігівська область — 54 (6 одужали).