Минздрав пообещал разобраться, почему врачи не получают доплаты
Об этом министр сообщил на брифинге 2 мая, передают RegioNews.
"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главных врачей больниц. Начали манипулировать относительно выплаты... просчитывать какие-то там почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме”, - заявил Степанов.
Добавил, что отправил письма главам проблемных регионов. Они должны проконтролировать ситуацию и отчитатьсяти министру по каждому медучреждения, которое находятся в зоне их ответственности.
Напомним, что ранее Степанов распорядился, что с марта все медицинские работники, работающие с больными коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от должностного оклада.
Как писали RegioNews ранее, в городе Хмельницкий городской инфекционной больницы на зарплату не хватает 750 тысяч гривен.
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