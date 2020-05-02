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Минздрав пообещал разобраться, почему врачи не получают доплаты
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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
02 мая 2020, 13:14 14

Минздрав пообещал разобраться, почему врачи не получают доплаты

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02 мая 2020, 13:14 14
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Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал разобраться, почему украинские врачи не получают повышенную до 300% зарплату за работу с COVID-положительными украинцами
Фото: Pixabay
Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал разобраться, почему украинские врачи не получают повышенную до 300% зарплату за работу с COVID-положительными украинцами

Об этом министр сообщил на брифинге 2 мая, передают RegioNews.

"Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главных врачей больниц. Начали манипулировать относительно выплаты... просчитывать какие-то там почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме”, - заявил Степанов.

Добавил, что отправил письма главам проблемных регионов. Они должны проконтролировать ситуацию и отчитатьсяти министру по каждому медучреждения, которое находятся в зоне их ответственности.

Напомним, что ранее Степанов распорядился, что с марта все медицинские работники, работающие с больными коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от должностного оклада.

Как писали RegioNews ранее, в городе Хмельницкий городской инфекционной больницы на зарплату не хватает 750 тысяч гривен.


коронавирус Минздрав медики врачи Максим Степанов
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