Підпільний цех з розливу антисептика накрили на Київщині: фото

"Сурогатний" антисептик продавали структурам Збройних сил України

Фото: ssu.gov.ua

"Сурогатний" антисептик продавали структурам Збройних сил України

У Київській області накрили незаконне виробництво антисептика. Виготовлення і реалізацію продукту налагодив місцевий підприємець.

Затриманням порушників займалася військова контррозвідка СБУ, передає RegioNews.

Для виробництва антисептика використовували сумнівну сировину. Методи в СБУ назвали кустарними, контроль якості продукції ніхто не проводив. Пыд час обшуків на підприємстві виявили понад 13 тонн суміші етилового спирту, антифризу і гліцерину. При цьому жодних дозвільних документів на сировину не було.

Крім того, силовики вилучили етикетки, пластикові ємності, печатки, антисептичний розчин і 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження. Усі вилучені продукти відправили на експертизу.

В СБУ повідомили, що продукцію через мережу підставних фірм продавали держпідприємству Міністерства оборони України. Чи були причетні до постачання неякісного антисептика чиновники військового відомства, правоохоронці не уточнили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше виробництво альшивого антисептика викрили на Волині.