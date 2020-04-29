15:39  29 квітня
Уряд дозволив роботу продовольчих ринків: всі деталі
11:09  29 квітня
Суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Венедіктової
09:31  29 квітня
Коронавірус в Україні: 9866 хворих, зафіксовано 456 нових випадків
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2020, 17:34 8

Підпільний цех з розливу антисептика накрили на Київщині: фото

Читайте также
на русском языке
29 квітня 2020, 17:34 8
Читайте также на русском языке
"Сурогатний" антисептик продавали структурам Збройних сил України
Фото: ssu.gov.ua
"Сурогатний" антисептик продавали структурам Збройних сил України

У Київській області накрили незаконне виробництво антисептика. Виготовлення і реалізацію продукту налагодив місцевий підприємець.

Затриманням порушників займалася військова контррозвідка СБУ, передає RegioNews.

Для виробництва антисептика використовували сумнівну сировину. Методи в СБУ назвали кустарними, контроль якості продукції ніхто не проводив. Пыд час обшуків на підприємстві виявили понад 13 тонн суміші етилового спирту, антифризу і гліцерину. При цьому жодних дозвільних документів на сировину не було.

Крім того, силовики вилучили етикетки, пластикові ємності, печатки, антисептичний розчин і 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження. Усі вилучені продукти відправили на експертизу.

В СБУ повідомили, що продукцію через мережу підставних фірм продавали держпідприємству Міністерства оборони України. Чи були причетні до постачання неякісного антисептика чиновники військового відомства, правоохоронці не уточнили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше виробництво альшивого антисептика викрили на Волині.


коронавірус СБУ Міноборони ЗСУ антисептик
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 квітня 2020, 16:10
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Інфекціоніст Лариса Мороз: про протокол лікування COVID-19 та масове тестування українців
29 квітня 2020, 12:00
Ігри скінчилися: навіщо влада поставила вольову крапку в добровільному створенні ОТГ
28 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »