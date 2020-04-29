На Запоріжжі на травневі свята заблокують доступ до узбережжя Азовського моря
На травневі свята у Запорізькій області введено додаткові протиепідемічні заходи. Про це RegioNews повідомили у Запорізькій міськраді.
Зазначається, що додаткові заходи карантину показали свою дієвість на Великдень, тому було вирішено запровадити їх і на травневі свята.
Так, влада вирішила заборонити роботу громадського транспорту, крім з 05.00 до 10.00 та з 15.00 до 20.00 годин 01-03 травня та 09-11 травня.
Також буде посилено контроль щодо заборони відвідування населенням парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових або прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин.
Рейдові перевірки перевірятимуть дотримання карантинних заходів суб’єктами господарювання, що надають санаторно-курортні послуги (бази відпочинку, готелі, гуртожитки, хостели тощо).
Крім того, з 08.00 30 квітня до 08.00 04 травня та з 08.00 08 травня до 23.59 11 травня місцевій владі доручено організувати функціонування додаткових контрольно-пропускних постів на автомобільних шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря. А саме: автошлях Т-0820 Якимівка-Кирилівка (в'їзд до села Лиманське Якимівського району зі сторони смт Якимівка) та перехрестя вулиць Курортна та Морська м. Приморськ.
Зазначимо, що у Запорізькій області станом на ранок зареєстровано 228 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, одужав 51 пацієнт. Минулої доби було зроблено рекорду кількість аналізів – 327.
Нагадаємо, що у запорізькому гуртожитку зафіксовано спалах коронавіруса: влада запровадила сувору ізоляцію.
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