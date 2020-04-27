У запорізькому гуртожитку зафіксовано спалах коронавіруса: влада запровадила сувору ізоляцію
Наразі шестеро хворих залишаються у 7-й міській лікарні, а ще дев’ятьох переведено до обласної інфекційної лікарні. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.
Міський голова Володимир Буряк повідомив, що ПЛР-тестування зробили вже 169 мешканцям гуртожитку.
"Ситуація в гуртожитку контрольована. Його закрито на карантин, встановлено пост поліції для контролю, щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусу. Наразі завершується тестування всіх мешканців", - повідомив він.
Влада міста повідомляє, що вирішене питання з доставкою продуктів до гуртожитку, мешканці поінформовані, куди для цього вони можуть звертатися. Вони зможуть оплатити продукти, а доставка буде безкоштовною. Сформовано близько 40 продуктових наборів, які безкоштовно нададуть тим малозабезпеченим мешканцям, які цього потребують.
Варто зазначити, що за інформацією Центру громадського здоров'я, в Запорізькій області на 9:00 27 квітня зареєстровано 204 лабораторно підтверджених випадки зараження коронавірусом. За минулу добу додалося 22 нових випадки - це рекорд за кількістю хворих (за добу) в регіоні з початку карантину.
За інформацією лабораторного центру МОЗ, в Запоріжжі коронавірус діагностований у 20 осіб, ще по одному - в Михайлівському і Токмацькому районах.
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