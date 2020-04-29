В Запорожской области на майские праздники заблокируют доступ к побережью Азовского моря
На майские праздники в Запорожской области введены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Об этом RegioNews сообщили в Запорожском горсовете.
Отмечается, что дополнительные меры карантина показали свою действенность на Пасху, поэтому было решено ввести их и на майские праздники.
Так, власть решила запретить работу общественного транспорта, кроме с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов 01-03 мая и 09-11 мая.
Также будет усилен контроль по запрету посещения населением парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных.
Будут проводиться рейдовые проверки соблюдения карантинных мероприятий субъектами хозяйствования, оказывающих санаторно-курортные услуги (базы отдыха, гостиницы, общежития, хостелы и тому подобное).
Кроме того, с 08:00 30 апреля до 08:00 04 мая и с 08:00 08 мая до 23.59 11 мая местным властям поручено организовать функционирование дополнительных контрольно-пропускных постов на автомобильных дорогах, которые ведут к побережью Азовского моря. А именно: автодорога Т-0820 Акимовка-Кирилловка (въезд в села Лиманское Акимовского района со стороны пгт Акимовка) и перекресток улиц Курортная и Морская м. Приморск.
Отметим, что в Запорожской области по состоянию на утро зарегистрировано 228 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровел 51 пациент. За прошедшие сутки было сделано рекорда количество анализов – 327.
Напомним, что в запорожском общежитии зафиксирована вспышка коронавируса: власти ввели строгую изоляцию.
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